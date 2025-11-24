Крымчане выиграли 12 исков к властям Украины о взыскании ущерба от блокад

Константинов: суд Крыма взыскал с Украины более 5,3 млрд рублей за блокады

Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков от местных юридических лиц и постановил взыскать с Украины более 5,3 млрд рублей ущерба, связанного с водной и энергетической блокадами полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в республике созданы механизмы, позволяющие гражданам и предприятиям добиваться компенсаций за причиненный ущерб. По словам Константинова, иски могут подаваться в частном порядке по установленной форме.

Глава парламента подчеркнул, что эта работа станет частью более масштабной оценки убытков после завершения СВО и, как он выразился, будет востребована при подсчете ущерба сторонами конфликта.

