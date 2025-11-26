Премьер Италии надеется на конструктивный вклад России в урегулирование на Украине

Мелони надеется, что РФ внесет конструктивный вклад в урегулирование на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони надеется, что Россия внесет конструктивный вклад в процесс урегулирования на Украине. Об этом она заявила в ходе видеоконференции «коалиции желающих», передает пресс-служба Мелони.

Глава итальянского правительства отметила прогресс в переговорном процессе в Женеве по американской инициативе и подчеркнула важность сохранения единства западных стран для достижения прочного мира.

«Мелони выразила надежду, что Россия воспользуется новой [переговорной] возможностью и внесет конструктивный вклад в мирное урегулирование», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

