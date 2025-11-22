На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сомневаются в репарационном кредите для Украины из-за плана Трампа

FT: репарационный кредит Украине оказался под вопросом из-за плана Трампа
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

В США усомнились в выделении Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов из-за плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации издания, план США предполагает инвестиции в проекты по восстановлению Украины в размере $100 млрд. При этом Вашингтон будет получать 50% прибыли от них. Еще $100 млрд перечислят страны Евросоюза. Остальные средства будут направлены американо-российскими проектами.

Авторы полагают, что таким образом США начнут «получать прибыль за счет Европы и Украины».

До этого глава евродипломатии Кая Каллас по итогам форума Евросоюза, стран Азии и Океании указала на две ловушки мирного плана США по Украине.

Каллас считает, что с помощью мирного плана американского президента Дональда Трампа Росси хочет помешать обсуждению «репарационного кредита» за счет ее активов. Также Россия хочет бежать введения санкций против своей нефти.

22 ноября газета Politico писала, что все правки в план США по Украине будут вноситься лично Трампом.

Ранее Путин высказался по поводу нового мирного плана Трампа.

