В США сообщили об ожидании скорого ответа Москвы по мирному плану на Украине

CBS: США ожидают реакцию России на план по Украине, Киев согласен на мир
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон рассчитывает получить скорый ответ Москвы на мирный план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, в Вашингтоне сохраняют высокий уровень оптимизма относительно реакции сторон на мирную инициативу президента Дональда Трампа.

«Министр [армии США Дэниел] Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян», — сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что работа над документом продвигается быстро. При этом, как уточнил чиновник, украинские власти уже дали согласие на мирное соглашение, подготовленное при посредничестве администрации Трампа.

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава офиса Зеленского назвал неприемлемым мирный план США по Украине из 28 пунктов.

