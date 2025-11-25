Ермак назвал неприемлемым мирный план США по Украине из 28 пунктов

Первоначальная версия мирного плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине неприемлема. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с изданием Axios.

«Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», — сказал глава офиса.

Ермак добавил, что гарантии безопасности Украине стали одним из ключевых вопросов, который внесли в обновленный мирный план. При этом, по его словам, инициатива будет «юридически обязательной».

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

