Эрдоган заявил, что встреча делегаций РФ и Украины должна пройти в Турции

Эрдоган предложил провести прямые переговоры РФ и Украины в Стамбуле
Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести прямые переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Сообщение администрации турецкого лидера приводит ТАСС.

Подчеркивается, что Анкара поддерживает контакты с Москвой, чтобы сохранить возможность организации встречи именно там.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира», — сообщила пресс-служба турецкого лидера.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения.

По словам Ермака, Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом «как можно скорее».

Ранее в Белом доме заявили, что встречи Трампа с Зеленским в ближайшее время не будет.

