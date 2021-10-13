Пресс-секретарь Трампа рассказал, как экс-президент сбросил 11 кг

Пресс-секретарь Дональда Трампа Джейсон Миллер рассказал в эфире британского телеканала GB News, как бывшему президенту США удалось похудеть на 11 кг. Интервью телеканал опубликовал в Youtube.

По словам Миллера, избавиться от лишнего веса 45-му американскому президенту помогли «немного гольфа и много выступлений». Он добавил, что постройневшая на 11 кг фигура Трампа, вероятно, связана с «отсутствием круглосуточного доступа к кухне Белого дома».

Пресс-секретарь отметил, что экс-глава Белого дома также загорел, прекрасно себя чувствует и выглядит гораздо счастливее.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты после прихода к власти демократов стали объектом насмешек для всего мирового сообщества.

До этого он рассказал, что текущее положение дел в стране не оставляет ему иных вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году.