Стало известно, когда контейнеровозы Maersk вернутся на Суэцкий канал

Maersk возобновит грузовые перевозки по Суэцкому каналу с начала декабря
Mariusz Bugno/Shutterstock/FOTODOM

Датская судоходная компания Maersk возобновит грузовые перевозки по Суэцкому каналу с начала декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное соглашение представителей компании и администрации Суэцкого канала.

По словам главы управления Суэцкого канала Усама Рабиа, возвращение контейнеровозов Maersk является важным шагом на пути обеспечения устойчивости глобальных поставок. Он подчеркнул, что канал готов к приему судов и восстановлению нормального обслуживания.

Рабиа сообщил, что в 2023 году через Суэцкий канал прошло более 1,1 тысячи судов, благодаря чему удалось заработать $733 млн. В текущем году он ожидает выручку в размере $4,1 млрд.

В декабре 2023 года компания Maersk запретила своим судам использовать маршрут через Красное море из-за участившихся атак йеменских хуситов. Из соображений безопасности грузовые корабли следовали вокруг Африки и мыса Доброй Надежды, минуя южную часть Красного моря и Аденский залив. В 2024 году из-за нападений йеменских мятежников-хуситов в Красном море объем грузоперевозок по Суэцкому каналу упал на две трети.

Ранее сообщалось, что датский гигант Maersk остановил ликвидацию бизнеса в России.

