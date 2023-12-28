Крупнейший перевозчик грузов вновь начал использовать Суэцкий канал

Крупнейшая контейнерная компания Maersk приняла решение направлять большинство своих судов обратно через Суэцкий канал после начала многонациональной операции НАТО «Страж процветания» в Красном море. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее компания направляла суда в обход Красного моря из соображений безопасности. Контейнеровозы Maersk будут плыть через Суэцкий канал при следовании между Азией и Европой, следует из расписания перевозок компании. В последние дни около 30 судов Maersk были направлены в обход через мыс Доброй Надежды. Однако после начала операции НАТО маршрут был признан безопасным, об этом сообщает агентство.

В то же время конкурент Maersk — компания MSC — пока продолжает использовать маршрут вокруг Африки. До этого Maersk заявляла о готовности возобновить перевозки через Красное море после старта операции по защите судоходства в регионе.

До этого стало известно, что европейские компании теряют деньги из-за ситуации в Красном море.

Ранее Maersk приостановила контейнерные перевозки через Красное море.