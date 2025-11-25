Премьер Британии оценил процесс урегулирования конфликта на Украине

В процессе урегулирования конфликта на Украине есть успехи. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе онлайн-встречи «коалиции желающих», передает телеканал Sky News.

«Думаю, мы на правильном пути. Украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что большую часть пунктов плана можно принять», — сказал глава британского кабмина.

Стармер добавил, что Украина предложила «некоторые конструктивные поправки к плану». Премьер Британии не стал уточнять подробности инициативы.

Накануне советник офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что плана президента США Дональда Трампа из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. По его словам, часть пунктов была изъята, часть — изменена, и ни одно из замечаний украинской стороны не осталось без реакции.

Ранее Лавров заявил о провале Европы «по всем статьям» в урегулировании на Украине.