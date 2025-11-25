На Украине отвергли информацию об ограничении численности ВСУ

В отредактированном проекте мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине нет пункта об ограничении численности ВСУ, там говорится, что она «будет оставаться» на определенном уровне. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседника, новая формулировка кардинально отличается от первоначальной и не предусматривает каких-либо ограничений по численности.

«Слова об «ограничивается на уровне 600 тысяч» были в принципе убраны. Вместо них есть слово «остается» и далее предложение в измененной редакции. И слово «остается» не имеет ничего общего со словом «ограничивается», — сказал источник издания.

До этого Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность ВСУ предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

