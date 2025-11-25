На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе обвинили Венгрию в нарушении принципов верховенства права

Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в рамках которой потребовал от Совета Евросоюза (ЕС) временно лишить Венгрию права голоса. Об этом сообщили на сайте ЕП.

«Отсутствие решительных действий со стороны Европейской комиссии и Совета ЕС в отношении Венгрии привело к дальнейшему разрушению демократии и верховенства права. ЕС не может допустить продолжения автократизации Венгрии», — сказал докладчик Европарламента, депутат от Нидерландов Тинеке Стрик.

Резолюцию поддержали 415 депутатов, еще 193 высказались против. При этом 28 парламентариев воздержались.

Согласно документу, ЕП обеспокоен неоднократным использованием Венгрией права вето при принятии решений в сфере безопасности. Европарламент назвал решения Будапешта системной угрозой ценностям ЕС.

17 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС находится на пути к войне и переводит свою экономику на военные рельсы, но Будапешт планирует следовать другим курсом. По его словам, лидеры Евросоюза при помощи милитаризации экономики стремятся сосредоточить в своих руках всю власть и продолжить военную поддержку Украины.

Ранее в Венгрии призвали ЕС не саботировать мирный план США по Украине.

