Орбан: Европа находится на пути к войне

Орбан заявил, что ЕС готовит экономику к войне, но Венгрия пойдет другим курсом
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Европейский союз находится на пути к войне и переводит свою экономику на военные рельсы, но Венгрия планирует следовать другим курсом. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Мы видим, что Европа находится на пути к войне», — сказал он во время выступления на встрече с президентом Венгерской торгово-промышленной палаты Элеком Надем.

Лидеры ЕС, считает Орбан, при помощи милитаризации экономики стремятся сосредоточить в своих руках всю власть и продолжить военную поддержку Украины.

По его словам, план европейцев предусматривает «содержание украинской армии численностью 1 млн человек и использование в ее интересах 20-25% нового семилетнего бюджета ЕС».

До этого Борис Писториус в интервью заявил, что Россия может напасть на одну из стран — членов НАТО до 2029 года. Вопрос о сроках потенциального столкновения и подготовки к нему «остается спекулятивным», добавил он.

Ранее Захарова отреагировала на слова Писториуса о войне НАТО и России.

