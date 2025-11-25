Невестка Трампа усомнилась в оскорблении журналистки президентом

Independent: невестка Трампа усомнилась в том, что он назвал журналистку свинкой

Невестка президента США Дональда Трампа усомнилась в том, что глава государства назвал журналистку Люси Кэтрин «свинкой» во время скандальной пресс-конференции на борту самолета Air Force One. Об этом сообщает Independent, приведя выдержки из подкаста комика Билла Махера Club Random, в котором участвовала Лара Трамп.

Во время беседы Махер, называющий себя либералом, сказал Ларе, что считает «снобами» тех людей, которые отказываются есть с консерваторами за одним столом в День благодарения. Затем невестка Трампа поинтересовалась, что же нужно делать, чтобы примирить враждующие стороны. Комик в ответ предложил не называть женщину «свинкой».

«Знаем ли мы, что это произошло?» — задалась вопросом Лаура.

Махер подчеркнул, что видел это на записи.

18 ноября Трамп во время брифинга на президентском борту назвал журналистку американского агентства «свинкой» после вопроса о деле скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Журналистка поинтересовалась, почему Трамп ведет себя так, будто бы в так называемых «файлах Эпштейна» есть материалы, которые могут его скомпрометировать. «Тихо, тихо, свинка», — сказал в ответ Трамп.

