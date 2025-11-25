Госсекретарь США изменил ход переговоров по Украине

Переговорная стратегия Вашингтона по Украине изменилась с подключением госсекретаря Марко Рубио, пишет Politico.

Как пишет издание, изначально министр Дэниел Дрисколл настаивал на 28-пунктном мирном плане президента США Дональда Трампа, но после визита Рубио в Женеву переговоры пошл иначе. Участие позволило сделать их более гибкими и замедлило темп, отмечают источники издания.

«Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После 23 ноября их темп замедлился, и это хорошо», — отмечает источник неназванный Politico.

Госсекретарь Рубио координирует работу американских ведомств и контролировал переговорный процесс в Женеве. До его участия за переговоры отвечал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В то же время с приходом Рубио позиция делегации стала менее жесткой. Так, в ходе переговоров присутствовали независимые представители, которые продвигали менее выгодные Украине позиции. Источники издания утверждают, что Рубио понимает, что Украина вряд ли подпишет капитуляцию, и работает в интересах президента, от которого зависит окончательное решение.

До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила, что у России «нет права» требовать уступок со стороны Украины в рамках переговоров.

Ранее был опубликован мирный план Дональда Трампа.