На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ОЗХО назвали серьезную угрозу для безопасности России

Постпред РФ при ОЗХО Тарабрин: политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России
true
true
true
close
Сергей Отрошко/РИА Новости

Агрессивная политика Евросоюза и НАТО, проводимая в сфере международных отношений и в военной области, представляет угрозу для безопасности России. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет ТАСС.

«Проводимая этими двумя объединениями агрессивная политика представляет серьезную угрозу безопасности Российской Федерации», — сказал он, выступая на 30-й конференции государств — участников ОЗХО в Гааге.

Тарабрин напомнил, что Россия является одним из пяти членов восточноевропейской группы ОЗХО, которые не входят и не ассоциируют себя с ЕС и НАТО. По его словам, кампания РФ в этой организации основывается в первую очередь на необходимости строгого соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что современный Евросоюз, «напичканный оружием, радужными фриками и брюссельскими крикливыми сучками», представляет прямую угрозу для России. Также политик заявил, что угрозой для РФ является и Североатлантический альянс. Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что это не должно мешать сотрудничеству России с отдельными европейскими странами.

Ранее в Евросоюзе предупредили о возможной подготовке нападения на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами