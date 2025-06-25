Медведев заявил, что Евросоюз является угрозой для России

Современный Евросоюз (ЕС) — прямая угроза Российской Федерации. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Благодушный лозунг: «Вступайте куда угодно, только не в НАТО» — должен быть скорректирован. ЕС, напичканный оружием, радужными фриками и брюссельскими крикливыми сучками, — прямая угроза России. Именно так нам и нужно знать. Во всех случаях менялись его подходы к нам»‎, — сказано в посте.

По мнению политика, ЕС представляет для РФ не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс.

Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что это не должно мешать сотрудничеству России с отдельными европейскими странами.

Также Медведев заявил, что Евросоюз стал русофобской организацией и мечтает о реванше против России. По словам Медведева, ЕС «медленно, но верно» превращается в военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Трампа в адрес Медведева.