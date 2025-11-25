В Госдуму внесли законопроект об объявлении амнистии для женщин в связи с Днем матери

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект об амнистии для женщин в День матери

Группа депутатов ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким направила в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для женщин в связи с Днем матери. Об этом парламентарий сообщил ТАСС на расширенном заседании фракции, посвященном поддержке материнства.

По словам Слуцкого, инициатива предусматривает освобождение из мест лишения свободы женщин, впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, матерей несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, беременных, вдов и одиноких матерей, чьи мужья, сыновья и дочери отдали свои жизни ради защиты Отечества.

Как следует из проекта постановления, амнистию предлагается распространить на женщин, которые уже отбыли часть срока: минимум треть при приговоре до пяти лет и не менее половины — при наказании от пяти до десяти лет. Под амнистию подпадают условно осужденные, а также женщины, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности на срок до пяти лет.

Отдельным положением предлагается прекращать уголовные дела в отношении обвиняемых женщин, если они имеют несовершеннолетних детей, беременны или старше 55 лет, при условии, что санкция статьи не превышает пяти лет и не предполагает лишения свободы. Исключение — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: амнистия на них не распространяется.

«Оставляя женщин, не совершавших тяжелых преступлений, и дальше отбывать срок в отрыве от самого дорого, что у них есть, их детей, мы едва ли поможем им встать на путь исправления», — сказал Слуцкий.

День матери был учрежден в 1998 году указом президента РФ, он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот праздник выпадает на 30-е число.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для матерей ко Дню матери.