Захарова призвала финнов «не забыть про туалеты» после постройки забора на границе с РФ

Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС иронично прокомментировала информацию о том, что Финляндия строит забор в метре от границы с РФ, каждые 20 метров устанавливая камеры.

«Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом - это единственное, что им пригодится», — сказала Захарова.

До этого Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии писала, что сооружение строится на расстоянии около одного метра от линии границы с Россией. Его высота будет составлять около 4,5 метра. При этом через каждые 20 метров на заграждениях установлены камеры, которые позволяют обеспечивать постоянное наблюдение за восточной границей.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе.

Ранее политолог оценил перспективы налаживания отношений России и Финляндии.

