На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии сообщили о возведении забора вплотную к границе с Россией

Yle: Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
true
true
true
close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия строит забор в метре от российской границы, через каждые 20 метров ограждения установят камеры. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финскую пограничную охрану.

В публикации говорится, что сооружение строится на расстоянии около одного метра от линии границы с Россией. Его высота будет составлять около 4,5 метра. При этом через каждые 20 метров на заграждениях установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют обеспечивать постоянное наблюдение за восточной границей. Специалисты рассказали, что строительство практически завершено.

«Приемка пройдет в Салле 9 декабря, после чего, возможно, будут выполнены небольшие ремонтные работы», — говорится в публикации.

При этом постоянное введение забора в эксплуатацию планируется в летом 2026 года.

До этого русскоязычное «Александровское общество» в Telegram-канале писало, что в Финляндии проведут серию автопробегов в поддержку открытия границы с Россией.

По данным пресс-службы, мероприятия приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что в ходе закрытия границ права на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе.

Ранее политолог оценил перспективы налаживания отношений России и Финляндии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами