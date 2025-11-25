На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова напомнила Финляндии про туалеты при возведении забора у границы с Россией

Захарова: Финляндии нужно не забыть про туалеты при возведении забора рядом с РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией посоветовала властям Финляндии после завершения строительства забора у границы с Россией не забыть построить еще и туалеты на случай победы «худших фобий». Ее слова приводит ТАСС.

«Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится», — заявила она.

До этого телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя пограничной службы республики писала, что Финляндия строит забор в метре от российской границы.

В публикации говорится, что его высота будет составлять около 4,5 метра. При этом через каждые 20 метров на заграждениях установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют обеспечивать постоянное наблюдение за восточной границей. Постоянное введение забора в эксплуатацию планируется летом 2026 года.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе.

Ранее политолог оценил перспективы налаживания отношений России и Финляндии.

