Каллас считает «чем-то новеньким» слова о победе СССР во Второй мировой

Каллас назвала слова о победе СССР и Китая над нацизмом чем-то новеньким
Global Look Press

Глава евродипломатии считает «чем-то новеньким» заявление о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой. Об этом она сообщила на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС, передает РИА Новости.

«Россия обращалась к Китаю и говорила: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а я подумала: «Окей, это что-то новенькое», — сказала она.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что РФ и Китай — основные победители во Второй мировой войне.

По словам Си Цзиньпина, участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях 9 мая и 3 сентября, посвященных победе «в мировой антифашистской войне», стало доброй традицией двусторонних отношений.

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка. И пусть мероприятия вышли скромными на подписанные документы, с точки зрения живого дипломатического процесса Китай принес много сенсаций. В какой-то степени он поломал устоявшиеся стереотипы, заставив всех взглянуть по-новому на расклад сил в международных отношениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил свои отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

Визит Путина в Китай
