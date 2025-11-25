На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил, что «Большая семерка» доживает свое

Лавров: «Большая семерка» доживает свое, ее члены недоговороспособны и лицемерны
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Объединение G7 («Большая семерка») доживает свое, ее члены демонстрируют недоговороспособность и лицемерие. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Министр напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон намеревался принять участие в саммите БРИКС, но его никто туда не позвал. При этом он выразил сомнения, что большинство членов были бы рады видеть Францию даже с теми позициями, «которые она занимает в мировой экономике, политике, финансах».

По его мнению, место «этой страны в НАТО и Евросоюзе, что сейчас уже мало отличается одно от другого». Еще в «Большой семерке» которая «доживает», уточнил Лавров.

«Если посмотреть, как западные страны обращаются с нормами и правилами свободного рынка, нормами глобализации, которые они всем предлагали в качестве оптимального проявления взаимозависимости в экономике, когда им нужно наказать кого-то, будь то Россию, Иран, Венесуэлу, - лицемерие, двуличие, недоговороспособность и непорядочность», — констатировал он.

Большая семерка (G7) — группа из семи крупных экономически развитых стран (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), которые на соответствующем саммите координируют свою политику и обсуждают глобальные экономические и международные вопросы.

Ранее Лавров предупредил Европу, что ей однажды придется восстанавливать отношения с Россией.

