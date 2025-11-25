В Финляндии предложили идею «частичного перемирия» между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что во время дискуссий относительного мирного плана команды президента США Дональда Трампа выступила с идеей частичного перемирия между Россией и Украиной. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Она выразила надежду на договоренность о прекращении огня на этой неделе «в каком-то формате». Финляндия выдвинула предложение о частичном перемирии, сказала министр. Речь может идти о запрете на удары по энергетической инфраструктуре, уточнила Валтонен.

Глава МИД Финляндии считает, что возможность обсуждения комплексного мирного соглашения возникнет после остановки боевых действий.

«Наше предложение – что если будет соблюдаться «дедлайн» с четвергом (27 ноября, первоначальный дедлайн по мирному плану Трампа. – Газета.Ru), то чтобы в четверг началось или частичное, или полноценное прекращение огня», – сказала Валтонен.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией. Он отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.