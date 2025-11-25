На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии предложили идею «частичного перемирия» между Россией и Украиной

Глава МИД Финляндии Валтонен предложила идею частичного перемирия на Украине
true
true
true
close
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что во время дискуссий относительного мирного плана команды президента США Дональда Трампа выступила с идеей частичного перемирия между Россией и Украиной. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Она выразила надежду на договоренность о прекращении огня на этой неделе «в каком-то формате». Финляндия выдвинула предложение о частичном перемирии, сказала министр. Речь может идти о запрете на удары по энергетической инфраструктуре, уточнила Валтонен.

Глава МИД Финляндии считает, что возможность обсуждения комплексного мирного соглашения возникнет после остановки боевых действий.

«Наше предложение – что если будет соблюдаться «дедлайн» с четвергом (27 ноября, первоначальный дедлайн по мирному плану Трампа. – Газета.Ru), то чтобы в четверг началось или частичное, или полноценное прекращение огня», – сказала Валтонен.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией. Он отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

Ранее Макрон отверг возможность капитуляции Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами