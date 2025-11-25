Сенатор Грэм пригрозил России «множеством козырей» в руках США

Сенатор Грэм: у США и остального мира есть много козырей против России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что у Соединенных Штатов «есть много козырей», которые можно разыграть против России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он поприветствовал прошедшие в Женеве переговоры, но заявил, что президент России Владимир Путин якобы настаивает на «капитуляции Украины». Сенатор призвал не допустить этого.

«В этом отношении у Америки и остального мира есть много козырей, которые еще предстоит разыграть против <...> России. Я надеюсь, что мы сможем вскоре найти достойный и справедливый мир.», — написал Грэм.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

Ранее глава МИД ФРГ назвал успешными для Европы прошедшие переговоры по Украине.