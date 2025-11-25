На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенатор Грэм пригрозил России «множеством козырей» в руках США

Сенатор Грэм: у США и остального мира есть много козырей против России
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что у Соединенных Штатов «есть много козырей», которые можно разыграть против России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он поприветствовал прошедшие в Женеве переговоры, но заявил, что президент России Владимир Путин якобы настаивает на «капитуляции Украины». Сенатор призвал не допустить этого.

«В этом отношении у Америки и остального мира есть много козырей, которые еще предстоит разыграть против <...> России. Я надеюсь, что мы сможем вскоре найти достойный и справедливый мир.», — написал Грэм.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

Ранее глава МИД ФРГ назвал успешными для Европы прошедшие переговоры по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами