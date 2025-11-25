Зеленский заявил о множестве перспектив для мирного урегулирования после встречи в Женеве

Зеленский: Киев видит перспективы для достижения мира после встречи в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит «множество перспектив» для достижения мира после переговоров в Женеве. Пост об этом украинский лидер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

«После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть солидные результаты, и впереди еще много работы», — написал глава государства.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования высказал мнение о том, что Зеленский подключил к переговорам с США по мирному урегулированию украинского конфликта участников коррупционного скандала – главу своего офиса Андрея Ермака и главу СНБО Рустема Умерова, которые являются врагами республики.

Депутат выразил негодование в связи с тем, что никто не говорит о том, что именно Ермак и Умеров «являются главной угрозой для Украины», а не пункты мирного плана президента США Дональда Трампа, которые никто не видел.

Ранее Лавров раскритиковал идею убрать из плана США по Украине ряд пунктов.