В Кремле заявили, что в мирный план по Украине вносятся корректировки

Песков: Москва понимает, что в план Трампа по Украине вносятся коррективы
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине вносятся корректировки, и в Москве это понимают. Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимаем, что вносятся какие-то коррективы в тот текст, который был опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения», — поделился пресс-секретарь российского президента.

По его словам, вокруг американского плана по урегулированию происходит «какая-то информационная вакханалия», так как СМИ публикуют противоречивые данные.

Песков уточнил, что Россия остается полностью открыта для переговорного процесса.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил о роли «некоего россиянина» в составлении первоначального варианта плана по Украине.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

Ранее премьер Нидерландов высказался об альтернативном плане ЕС по Украине.

