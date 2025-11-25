Рубио заявил о влиянии «некоего россиянина» на план США по Украине

WSJ: Рубио сообщил, что на план из 28 пунктов по Украине повлиял некий россиянин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о роли «некоего россиянина» в составлении первоначального варианта плана по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Рубио сообщил им (законодателям США. – «Газета.Ru»), что на первоначальный проект повлиял некий россиянин, не назвав имени (главы РФПИ Кирилла – «Газета.Ru») Дмитриева. Он также сообщил другим законодателям, что в план включены элементы, предложенные (секретарем СНБО Украины Рустемом. – «Газета.Ru») Умеровым и другими украинскими чиновниками», — говорится в сообщении издания.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.