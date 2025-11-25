Макрон заявил, что план США по Украине развивается в правильном направлении

Макрон: план США идет в правильном направлении, но ряд моментов нужно улучшить

План США по урегулированию конфликта на Украине развивается в правильном направлении, но в нем есть моменты, которые необходимо улучшить. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

Он отметил, что Украине нужны гарантии безопасности. Первой линией обороны страны будет ее собственная армия.

24 ноября газета The New York Tmes сообщила, что украинские официальные лица в частном порядке заявляют, что гарантии безопасности для Украины важнее расположения демилитаризованной зоны, создание которой предполагает план США.

По информации NYT, рассматриваемые модели гарантий безопасности включают размещение европейских войск к западу от реки Днепр; модель «растяжки»; обещание помощи Запада в случае нападения России, напоминающее статью 5 НАТО о взаимной обороне.

Ранее СМИ рассказали об отличиях в пунктах европейского мирного плана по Украине.