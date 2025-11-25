На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

NYT сообщила, что на Украине считают гарантии безопасности важнее границ

NYT: в Киеве считают, что гарантии безопасности важнее демилитаризованной зоны
true
true
true
close
Global Look Press

Официальные лица Украины в частном порядке заявляют, что гарантии безопасности для страны важнее расположения демилитаризованной зоны, создание которой предполагает мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщила американская газета The New York Tmes.

«В частном порядке украинские официальные лица заявляют, что гарантии безопасности важнее, чем точное местоположение новой демилитаризованной зоны. Потому что именно это гарантирует долгосрочный суверенитет и безопасность страны. Именно это позволит возобновить экономическое развитие», — говорится в материале.

NYT отмечает, что рассматриваемые модели гарантий безопасности для Украины включают размещение европейских войск к западу от реки Днепр, что будет носить в основном символический характер и служить подстраховкой; модель «растяжки», которая потребует привлечения более крупных сил в Европе для участия в боевых действиях в случае нового нападения; или обещание помощи Запада в случае наступления России, напоминающее статью 5 НАТО о взаимной обороне, но без участия блока.

24 ноября председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что «красные линии» для Киева в рамках переговоров — отказ от официального признания захваченных территорий, отсутствие ограничений на численность армии, а также снятие ограничений на будущие союзы Украины.

Ранее СМИ рассказали об отличиях в пунктах европейского мирного плана по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами