NYT сообщила, что на Украине считают гарантии безопасности важнее границ

Официальные лица Украины в частном порядке заявляют, что гарантии безопасности для страны важнее расположения демилитаризованной зоны, создание которой предполагает мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщила американская газета The New York Tmes.

«В частном порядке украинские официальные лица заявляют, что гарантии безопасности важнее, чем точное местоположение новой демилитаризованной зоны. Потому что именно это гарантирует долгосрочный суверенитет и безопасность страны. Именно это позволит возобновить экономическое развитие», — говорится в материале.

NYT отмечает, что рассматриваемые модели гарантий безопасности для Украины включают размещение европейских войск к западу от реки Днепр, что будет носить в основном символический характер и служить подстраховкой; модель «растяжки», которая потребует привлечения более крупных сил в Европе для участия в боевых действиях в случае нового нападения; или обещание помощи Запада в случае наступления России, напоминающее статью 5 НАТО о взаимной обороне, но без участия блока.

24 ноября председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что «красные линии» для Киева в рамках переговоров — отказ от официального признания захваченных территорий, отсутствие ограничений на численность армии, а также снятие ограничений на будущие союзы Украины.

