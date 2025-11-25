На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США обратятся к России для «ускорения» переговоров по мирному плану Трампа

FT: администрация Трампа намерена обратиться к РФ с просьбой ускорить переговоры
Сергей Бобылев/РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться к России с просьбой «ускорить» переговоры по новому мирному плану Вашингтона. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Каждая из сторон (Украина и США после переговоров в Женеве. — «Газета.Ru») доставит последние рабочие проекты в Вашингтон и Киев, чтобы представить их президентам. Затем, по его словам (замглавы МИД Украины Сергея Кислицы. — «Газета.Ru»), администрация Трампа должна была обратиться к Москве с просьбой ускорить переговоры», — говорится в сообщении издания.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.

Переговоры о мире на Украине
