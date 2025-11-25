На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС выразили недовольство своей ролью в переговорах США и Украины

WP: ЕС недоволен тем, что не принимает участие в переговорах по мирному плану
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Европа не поставлена в известность в полной мере о переговорах США с Украиной. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По словам источника, текущий этап переговоров между Вашингтоном и Киевом вызывает ощущение «загадочности».

«Мы не в курсе. Мы пытаемся разобраться, но пока что сталкиваемся с отказами со стороны американцев», — отметил дипломат.

Он подчеркивает, что европейские чиновники хотели бы «структурированного подхода», при котором дипломаты бы встречались для совместной работы.

Незадолго до этого газета The Guardian сообщила, что Киев добивается, чтобы союзники из стран Европейского союза приняли участие в переговорах Украины и США по поводу мирных предложений главы Белого дома Дональда Трампа.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о роли ЕС и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще нуждается в обсуждении.

Ранее в Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией.

Переговоры о мире на Украине
