В МИД Британии призвали Россию сесть за стол переговоров для решения конфликта

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подчеркнула необходимость участия России в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает издание Independent.

«Конечно, предстоит проделать еще много работы, но главное в том, что России сейчас нужно сесть за стол переговоров, чтобы прекратились бомбардировки Украины», — сказала она по итогам встречи министров иностранных дел европейских стран и Украины.

Она отметила, что участники встречи «подтвердили свою приверженность достижению справедливого и устойчивого мира для Украины, гарантирующего ее суверенитет и безопасность Европы».

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, общаясь с журналистами, заявил о наличии прогресса в решении украинского вопроса, но подчеркнул, что предстоит еще много работы.

«Прогресс есть, но предстоит еще многое сделать», — заявил Стармер, анонсировав обсуждение этой темы на предстоящей виртуальной встрече с так называемой коалицией желающих во вторник.

Ранее Белый дом сообщил, что учел позиции Москвы и Киева в плане по урегулированию.