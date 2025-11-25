На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Киев добивается участия ЕС в переговорах по урегулированию конфликта

The Guardian: Украина добивается участия Европы в переговорах Киева и Вашингтона
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Киев добивается, чтобы союзники из стран Европейского союза приняли участие в переговорах Украины и США по поводу мирных предложений главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на источники.

«Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме на этой неделе, указывают источники, на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном», — отмечает издание.

Собеседники газеты отмечают, что Украина смогла существенно изменить мирный план Соединенных Штатов по завершению конфликта, вычеркнув наиболее неприемлемые для себя требования. The Guardian указывает, что документ теперь содержит 19 пунктов, а не 28.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам, что встреча Зеленского и Трампа в настоящее время не планируется.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось, что помощники Трампа по телефону зачитывали Зеленскому план по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами