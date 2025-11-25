Стало известно, что Киев добивается участия ЕС в переговорах по урегулированию конфликта

Киев добивается, чтобы союзники из стран Европейского союза приняли участие в переговорах Украины и США по поводу мирных предложений главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на источники.

«Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме на этой неделе, указывают источники, на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном», — отмечает издание.

Собеседники газеты отмечают, что Украина смогла существенно изменить мирный план Соединенных Штатов по завершению конфликта, вычеркнув наиболее неприемлемые для себя требования. The Guardian указывает, что документ теперь содержит 19 пунктов, а не 28.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам, что встреча Зеленского и Трампа в настоящее время не планируется.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось, что помощники Трампа по телефону зачитывали Зеленскому план по Украине.