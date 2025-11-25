На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о возможности завершить конфликт на Украине при желании Трампа

Сакс: если Трамп доведет дело до конца, конфликт на Украине скоро завершится
Aaron Schwartz/Reuters

Конфликт на Украине может быть быстро завершен, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп доведет начатое дело до конца. Такое мнение выразил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости.

«Если Трамп доведет дело до конца, то война может скоро закончиться», — заявил он агентству, комментируя возможные сроки урегулирования ситуации на Украине.

Вместе с тем, Сакс отметил подверженность нынешнего главы Белого дома внешнему влиянию, подчеркнув неопределенность относительно конкретных шагов, которые он предпримет в данном направлении.

25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.

Переговоры о мире на Украине
