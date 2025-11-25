На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-секретарь Белого дома рассказала о ночных переговорах Трампа по Украине

Левитт: Трамп круглосуточно работает над разрешением конфликта на Украине
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп круглосуточно работает над урегулированием украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами, Левитт отметила, что видела, как Трамп и его команда, пытаясь положить конец боевым действиям, круглосуточно работали, всю ночь напролет вели бесконечные телефонные разговоры с обеими сторонами, проводили бесконечные встречи. Она подчеркнула, что «любое предположение об обратном является полным непониманием фактов».

25 ноября Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.

Переговоры о мире на Украине
