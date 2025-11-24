На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СБУ отреагировали на информацию об аресте Арахамии

СБУ заявила, что не обвиняет в госизмене главу фракции «Слуги народа» Арахамию
Michael Buholzer/Reuters

Информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции правящей в стране партии «Слуга народа» Давиду Арахамии или руководителю Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко не соответствует действительности. Об этом украинская спецслужба сообщила в своем Telegram-канале.

«Никаких таких «указаний», «просьб» или «намеков» из офиса президента или любой другой структуры в СБУ не поступало», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что, согласно законодательству, следователи не могут сообщать о подозрении действующим парламентариям.

24 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала коллег устроить забастовку до тех пор, пока не будет уволен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

17 ноября депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Ермак фигурирует на пленках бизнесмена Тимура Миндича, который является одним из фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики. По словам парламентария, Ермак упоминается на этих записях под прозвищем «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

Железняк выразил уверенность, что этот политик был в курсе коррупционных схем в сфере энергетики и близко контактировал с Миндичем. По мнению депутата, именно он поспособствовал назначению Ермака на пост главы офиса президента. В связи с этим парламентарий считает, что Ермак должен быть уволен, однако сомневается, что на это пойдет украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее на Западе предупредили Зеленского о тройной угрозе для его власти.

Новости Украины
