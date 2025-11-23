На Западе предупредили Зеленского о тройной угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за разразившегося в стране коррупционного скандала, а также больших потерь на фронте и натянутых отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом», — говорится в публикации.

Автор материала также обратил внимание на то, что скандал с соратником Зеленского и его «кошельком» Тимуром Миндичем вызвал вопросы, как бизнесмен смог сбежать из страны, в которой усиленно охраняются границы на фоне мобилизации. По мнению издания, время возникновения скандала в энергетическом секторе Украины «едва ли могло быть хуже».

До этого газета The Washington Post заявила, что Зеленский на фоне политического кризиса и коррупционного скандала столкнулся с серьезным вызовом своему президентству. По мнению авторов статьи, позиции украинского лидера еще никогда не были такими шаткими, как сейчас. В издании подчеркнули, что у киевских властей во главе с Зеленским осталось мало времени, чтобы вернуть утраченное доверие. Американские журналисты отметили, что для этого верхушке Украины необходимо пересмотреть свою политику, в частности, разобраться с коррупционными схемами и вернуть полномочия парламенту, которые были значительно урезаны.

