Журналист Фази рассказал о нереалистичных условиях европейского мирного плана по Украине

Чтобы продолжить военный конфликт на Украине, Европейский союз (ЕС) предложил мирный план, на который точно не согласится Россия. Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсети X.

По его мнению, выдвинутые европейскими государствами условия являются забавными и трагичными одновременно. Например, он привел пример того, что согласно мирному плану ЕС, Украина может вступить в НАТО.

Журналист добавил, что основная цель европейских государств в данной ситуации — «продолжить войну любой ценой, а не разрешить конфликт».

«Эти требования и нужны для того, чтобы их отвергали», — отметил Фази.

До этого издание The Washington Post сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает решать территориальные споры после прекращения огня.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп в ходе брифинга назвал выдвинутый Белым домом мирный план по Украине неокончательным предложением Киеву. При этом американский лидер подчеркнул, что этот конфликт должен был быть завершен уже давно, и в очередной раз повторил, что Соединенные Штаты пытаются положить ему конец «тем или иным образом».

Ранее в США заявили, что ЕС могут не допустить к переговорам по Украине.