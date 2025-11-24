В Кремле назвали спорными отдельные пункты плана США по Украине

Отдельные пункты мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине требуют детального обсуждения между сторонами. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, российская сторона ознакомилась с одним вариантом документа, который соответствует положениям, достигнутым в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. По этой причине многие положения предложенного Вашингтоном плана представляются приемлемыми для Москвы, отметил Ушаков.

«А по другим положениям, там много, там же 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался», — сказал помощник президента России.

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

По словам Рубио, план создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, но еще требует доработки. Американские и украинские команды продолжили работу над внесением изменений в документ сразу после завершения основных переговоров.

Ранее Трамп допустил наличие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.