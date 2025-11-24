Ушаков предположил, что США скоро выйдут на контакт по поводу мирного плана по Украине

Ушаков: США могут в ближайшее время выйти на контакт по мирному плану

США могут в скором времени выйти на контакт с РФ по поводу мирного плана по Украине. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Вы знаете, я бы исходил из того, что, наверное, было бы естественным образом предположить, что американцы на нас выйдут для того, чтобы встретиться уже очном порядке и начать обсуждение», — сказал он.

Однако конкретных договоренностей об очной встрече на данный момент нет.

По словам помощника российского лидера, вокруг плана по Украине, представленного американской стороной, сейчас много разных домыслов, но Россия верит в то, что ей передали по соответствующим каналам.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее Трамп допустил наличие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.