В России заявили о сигнале от США о возможном очном обсуждении плана по Украине

Ушаков: Россия получила сигнал от США об очном обсуждении плана по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы знаем, что есть определенный сигнал на этот счет, но определенных договоренностей пока о встрече между российским и американским представителями не достигнуто. Потому что мы еще конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, не получали», — сказал Ушаков.

По его словам, можно предположить, что США выйдут на Россию для того, «чтобы встретиться уже очном порядке и начать обсуждение».

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф,

Позднее телеканал CBS сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров в Женеве по Украине может посетить Россию или провести встречу с российскими чиновниками «еще где-то».

Ранее были названы дальнейшие шаги вокруг мирного плана США по Украине.