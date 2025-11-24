Представитель США может посетить Россию после переговоров в Женеве

CBS: министр армии США Дрисколл может приехать в РФ после переговоров в Женеве

Министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров в Женеве по Украине может посетить Россию или провести встречу с российскими чиновниками «еще где-то». Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на американского чиновника.

«Другой возможный результат переговоров в Женеве — поездка министра армии США Дэниела Дрисколла в Россию или встреча с российскими чиновниками в еще где-то», — сказано в публикации.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана США в преддверии встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Дрисколл и другие представители администрации США. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов.

Ранее были названы дальнейшие шаги вокруг мирного плана США по Украине.