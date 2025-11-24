На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адольф Гитлер решил переизбираться

Адольф Гитлер из Намибии вновь выдвинул свою кандидатуру на местных выборах
Политик Адольф Гитлер Уунон решил переизбраться на региональных выборах в округе Омпунджа в Намибии. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что Гитлер занимает пост главы округа с 2004 года, а в 2020 году был переизбран с результатом почти 85%.

По данным Bild, в последнее время на политика усилилось давление со стороны местных жителей. Они жалуются на отсутствие развития инфраструктуры в регионе. По словам одного из жителей Омпунджи, Гитлер не уделяет достаточно времени своей работе.

В интервью Bild 2020 года Гитлер рассказал, что его отец, когда давал ему имя, не понимал, за что выступал германский диктатор. По словам намибийского политика, он не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями, а на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.

Намибия является бывшей германской колонией на юге Африки. Независимость страны была провозглашена в марте 1990 года. Часть местных жителей до сих пор имеют германские имена.

В марте в Намибии на женщину напал крокодил, но ей удалось разжать ему челюсти, освободиться из его хватки и спастись.

Ранее Лукашенко решил передать Намибии компетенции в области продовольственной безопасности.

