Адольф Гитлер решил переизбираться

Политик Адольф Гитлер Уунон решил переизбраться на региональных выборах в округе Омпунджа в Намибии. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что Гитлер занимает пост главы округа с 2004 года, а в 2020 году был переизбран с результатом почти 85%.

По данным Bild, в последнее время на политика усилилось давление со стороны местных жителей. Они жалуются на отсутствие развития инфраструктуры в регионе. По словам одного из жителей Омпунджи, Гитлер не уделяет достаточно времени своей работе.

В интервью Bild 2020 года Гитлер рассказал, что его отец, когда давал ему имя, не понимал, за что выступал германский диктатор. По словам намибийского политика, он не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями, а на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.

Намибия является бывшей германской колонией на юге Африки. Независимость страны была провозглашена в марте 1990 года. Часть местных жителей до сих пор имеют германские имена.

