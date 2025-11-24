Эксперт объяснил предложение Трампа Зеленскому «сражаться до разрыва сердца»

Предложение президента США Дональда Трампа сражаться «до разрыва сердца», адресованное украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, означает, что речь идет о сроках поражения Киева. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов.

«Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», — пояснил дипломат.

Сил у Украины действительно осталось немного, и слова Трампа — по сути, синоним поражения, добавил Долгов.

22 ноября Трамп предложил Зеленскому продолжать сражаться до разрыва его «маленького сердца», если ему не понравится американский план по урегулированию конфликта на Украине.

При этом глава Белого дома уточнил, что предложенный Вашингтоном план не является «окончательным предложением» Киеву.

Ранее Трамп рассказал, чем для Украины закончится конфликт с Россией.