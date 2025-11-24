На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии сообщили, что украинская делегация покинула Женеву

Sky News: делегация Украины возвращается в Киев после переговоров в Женеве
true
true
true
close
Global Look Press

Украинская делегация, принимавшая участие в переговорах с США и представителями Евросоюза (ЕС) в Женеве, возвращается в Киев. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Небольшое обновление по переговорам в Женеве, Украинская команда по-видимому направляется в Киев», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские переговорщики должны провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 24 ноября, чтобы проинформировать его о результатах саммита.

Кроме того, по данным телеканала, советник премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл вернется из Женевы в Лондон перед переговорами «коалиции желающих», которые запланированы на 25 ноября.

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

По словам Рубио, план создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, но еще требует доработки. Американские и украинские команды продолжили работу над внесением изменений в документ сразу после завершения основных переговоров.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Женеве сломал от напряжения ручку.

