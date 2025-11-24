Сотни британцев, недовольных политикой своей страны, переезжают в Россию по «визе общих ценностей». Об этом пишет газета Daily Star.

«Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии (социальное явление, связанное с повышенной чувствительностью к вопросам социальной справедливости, равенства и политической корректности) и практике, стремятся переехать в Россию», — говорится в публикации.

По словам Филиппа Хатчинсона из компании Moscow Connect, которая помогает иностранцам в переезде, каждую неделю ему поступает от 50 до 80 запросов из Великобритании.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно этому документу, иностранные граждане и лица без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки», могут получить так называемую «визу общих ценностей». Им могут выдать разрешение на временное проживание в России без учета правительственной квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

