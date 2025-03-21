Стало известно, сколько виз в Россию выдали иностранцам, разделяющим традиционные ценности

За полгода загранучреждения России выдали 480 виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Руководство нашей страны приняло хорошо всем известное законодательное новшество — указ президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», — сказала Захарова на круглом столе в Госдуме на тему «Россия — новый Ковчег».

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно ему, помогают иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им могут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее иностранцам без визы сократили срок пребывания в России.