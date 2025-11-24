На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕК сообщили о продолжении работы по использованию активов России для Украины

Пиньо: ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Киеву
Global Look Press

Европейский союз продолжает работу по возможному использованию замороженных активов России в качестве основы для кредита Украине. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Что касается репарационного кредита, как я уже говорила в пятницу, работа продолжается так, как было предусмотрено, и теперь она становится еще более актуальной в контексте текущих обсуждений», — сказала она.

24 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС полны решимости урегулировать вопрос с замороженными активами России до запланированного на декабрь саммита объединения.

11 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предоставление Украине кредита за счет суверенных российских активов приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Политик подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, направленных на использование активов России для финансирования военных расходов Киева.

Ранее сообщалось, что Украина может остаться без денег к апрелю, даже если ЕС изымет замороженные активы РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
