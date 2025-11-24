На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ заявили, что Трамп узнал о плане по Украине в последний момент

Bloomberg: Трамп узнал о мирном плане по Украине в последнюю минуту
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп якобы узнал о мирном плане по Украине «в последнюю минуту». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как выяснили журналисты, над документом работали спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев.

По данным издания, глава Госдепа США Марко Рубио принял участие гораздо позже. Трамп но одобрил план, когда его проинформировали, следует из материала.

До этого издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента США, под давлением. Издание пишет, что оно росло с каждым часом.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры, направленные на согласование итогового варианта мирного плана, предшествующие потенциальной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В этих консультациях приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Ключевой темой обсуждения стал именно мирный план по урегулированию украинского конфликта.

Также в Белом доме сообщили, что украинская делегация на переговорах подтвердила, что текущий проект мирного соглашения соответствует национальным интересам страны.

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.

